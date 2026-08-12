Офіційно: Ромелу Лукаку перейшов із Наполі до Фенербахче
Орієнтовна трансферна вартість 33-річного бельгійця становить 6 мільйонів євро
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку став гравцем турецького Фенербахче. Про трансфер форварда з італійського Наполі повідомила пресслужба стамбульського клубу в соціальній мережі Facebook.
Минулого сезону нападник через важку травму провів у складі неаполітанців лише сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем.
За даними аналітичного порталу Transfermarkt, наразі орієнтовна трансферна вартість 33-річного бельгійця становить 6 мільйонів євро.
Ще один суперфорвард Наполі вирушить до Туреччини.