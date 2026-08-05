Наполі здобув перемогу над Осасуною у контрольному матчі
У складі переможців забивали Політано і Лукки
Італійський Наполі переміг іспанську Осасуну у контрольному поєдинку.
Рахунок у зустрічі відкрив півзахисник неаполітанців Політано. У другому таймі підопічні Аллегрі подвоїли перевагу завдяки влучному удару Лукки. Іспанський клуб відповів голом Будимира, проте зрівняти рахунок Осасуні не вдалося.
Контрольний матч
Наполі (Італія) — Осасуна (Іспанія) — 2:1
Голи: Політано, Лукка — Будимир
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