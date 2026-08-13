Сергій Разумовський

Манчестер Сіті оголосив про продовження співпраці з бельгійським вінгером Жеремі Доку. Новий контракт 24-річного футболіста розрахований ще на п’ять років і діятиме до літа 2031 року.

Бельгієць приєднався до Манчестер Сіті влітку 2023 року. Англійський клуб підписав вінгера після його виступів за французький Ренн, де футболіст встиг зарекомендувати себе як один із найперспективніших атакувальних гравців свого покоління.

Від моменту переходу до Манчестер Сіті Доку провів за команду 131 матч у всіх турнірах. За цей час бельгійський вінгер забив 22 голи. Також він регулярно допомагав партнерам створювати небезпечні моменти та був важливим елементом атакувальної побудови команди.

Керівництво англійського клубу високо оцінює внесок Доку в результати команди та розглядає його як важливу частину проєкту на найближчі сезони. Бельгієць вирізняється швидкістю, технікою та здатністю ефективно діяти на фланзі атаки. Він часто загострює гру завдяки індивідуальним проходам і вмінню обігрувати суперників один в один.

Нагадаємо, зірковий одноклубник Мудрика може опинитися у Манчестер Сіті.