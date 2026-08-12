Сергій Разумовський

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Челсі Енцо Фернандеса. Представники манкуніанського клубу вже контактували з оточенням аргентинського футболіста, однак потенційний трансфер залежатиме від фінансових вимог лондонців. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо в соцмережі X.

🚨🇦🇷 Enzo Maresca would love to reunite with Enzo Fernández at Manchester City since the start of the window.



This was the case even before Rodri talks with Barça.



Deal depends on price: Chelsea insist on £120m fee; #CFC would be happy to welcome Enzo back and keep him. pic.twitter.com/OJzAcjXYy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска хоче возз’єднатися з Фернандесом, із яким раніше працював у Челсі. Італійський фахівець очолював лондонську команду до січня 2026 року та добре знайомий із можливостями 25-річного аргентинця.

За інформацією джерела, Мареска прагнув запросити Фернандеса до Манчестер Сіті ще від початку трансферного вікна. Його бажання не залежало від переговорів щодо можливого переходу Родрі до Барселони.

Водночас здійснення угоди залежатиме від вартості футболіста. Челсі хоче отримати за Фернандеса 120 мільйонів фунтів, що становить приблизно 140,4 мільйона євро. Крім того, лондонський клуб зацікавлений у тому, щоб зберегти півзахисника у своєму складі на наступний сезон.

Фернандес виступає за Челсі із січня 2023 року, коли перебрався з Бенфіки за 121 мільйон євро. У минулому сезоні аргентинець провів 54 матчі за лондонську команду, забив 15 голів і віддав сім результативних передач.

Чинний контракт півзахисника з Челсі розрахований до червня 2032 року. Така тривалість угоди посилює позицію лондонців під час потенційних переговорів і дозволяє клубу вимагати високу компенсацію за трансфер футболіста.

У липні головний тренер Челсі Хабі Алонсо заявляв про бажання зберегти Фернандеса в команді на наступний сезон. Таким чином, для здійснення переходу Манчестер Сіті доведеться переконати не лише самого гравця, а й керівництво лондонського клубу.

Раніше агент півзахисника Хав’єр Пасторе повідомляв, що його клієнт подобається Реалу. Однак згодом мадридський клуб спростував інформацію про свій інтерес до 25-річного футболіста.

Нагадаємо, гол Фернандеса розпочав камбек збірної Аргентини наприкінці півфінального матчу ЧС-2026 проти Англії.