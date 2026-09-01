Сергій Разумовський

Тридцятирічний англійський вінгер Манчестер Сіті Джек Ґріліш продовжить кар’єру в Евертоні на правах оренди. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

🚨💣 BREAKING: Jack Grealish will undergo medical as new Everton player on Tuesday morning, here we go!



Deal agreed with Manchester City on loan with green light from Jack tonight. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EFC been pushing for several days and now got Grealish back - follows @David_Ornstein. pic.twitter.com/6cDP00erVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Клуби вже домовилися про перехід, а сам футболіст погодився на орендну угоду, розраховану на один сезон.

Ґріліш виступає за Манчестер Сіті з літа 2021 року. Тоді він перейшов з Астон Вілли за 117,5 мільйона євро.

Минулий сезон англієць провів в Евертоні на правах оренди. У складі ліверпульської команди він зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Взимку Ґріліш переніс операцію, через яку достроково завершив сезон. Тепер він повернеться до Евертона, де матиме можливість відновити регулярну ігрову практику на одному фланзі з українцем Віталієм Миколенком.