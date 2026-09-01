Зірковий Ґріліш знову «розриватиме» фланг разом із Миколенком
Манчестер Сіті знову узгодив перехід вінгера до Евертона
Тридцятирічний англійський вінгер Манчестер Сіті Джек Ґріліш продовжить кар’єру в Евертоні на правах оренди. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби вже домовилися про перехід, а сам футболіст погодився на орендну угоду, розраховану на один сезон.
Ґріліш виступає за Манчестер Сіті з літа 2021 року. Тоді він перейшов з Астон Вілли за 117,5 мільйона євро.
Минулий сезон англієць провів в Евертоні на правах оренди. У складі ліверпульської команди він зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав шість результативних передач.
Взимку Ґріліш переніс операцію, через яку достроково завершив сезон. Тепер він повернеться до Евертона, де матиме можливість відновити регулярну ігрову практику на одному фланзі з українцем Віталієм Миколенком.
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