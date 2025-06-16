Сергій Стаднюк

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько після перемоги в матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) поділився очікуваннями від вирішальної гри з Нідерландами.

Можливо, Нідерланди сильніші тільки індивідуально, бо Данія була командою цілісною. Вони дуже добре грають в атаку і дуже добре захищаються. Думаю, що Данія для мене буде сильніший суперник. У Нідерландів також індивідуально дуже всі хороші, так що подивимося, як буде гра. Перед матчем не хотілось би втрачати Бражка, ключового гравця в нашій команді. Олег Очеретько

В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.

Також Мельгоса підбив підсумки матчу з Фінляндією.