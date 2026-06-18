Сергій Разумовський

Колумбійський вінгер Анхель Торрес напередодні, у середу, 18 червня, прибув до розташування Динамо на літніх зборах в Австрії. Футболіст уже розпочав підготовку разом із командою, яка продовжує роботу в межах передсезонного тренувального циклу, повідомляє пресслужба клубу.

26-річний півзахисник спочатку не входив у плани вже колишнього головного тренера Олександра Шовковського. Згодом, коли керівництво команди перейшло до Ігоря Костюка, питання оренди було вже погоджене раніше, тож зміни на тренерському містку не вплинули на ситуацію довкола гравця.

Другу половину минулого сезону Торрес провів в оренді в турецькому Еюпспорі. У складі цієї команди він зіграв 12 матчів, у яких зумів відзначитися двома забитими м’ячами та однією результативною передачею. Для колумбійця це був важливий відрізок кар’єри, адже він отримав ігрову практику та зумів проявити себе в іншому чемпіонаті.

До переходу в турецький клуб Торрес встиг зіграти за Динамо лише два матчі, не записавши до активу жодної результативної дії. Тепер же він отримав новий шанс на клубному рівні та спробує довести свою корисність під час австрійських зборів.

Напередодні Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.