Сергій Разумовський

Новачок київського Динамо П’єр Мунгенге вже розпочав роботу з командою на літньому тренувальному зборі в Австрії. Молодий французький нападник приєднався до розташування біло-синіх і провів перше заняття під керівництвом тренерського штабу столичного клубу.

Пресслужба Динамо підготувала відеорепортаж із першого тренування Мунгенге у складі киян. На кадрах можна побачити, як літній новачок знайомиться з новими партнерами, бере участь у командній роботі та поступово адаптується до вимог тренерського штабу.

Мунгенге перейшов до Динамо після завершення контракту з ПСЖ. Французький форвард залишив систему паризького клубу в червні 2026 року та підписав із киянами угоду, розраховану на три роки. Для нападника це новий етап у кар’єрі, адже тепер він матиме шанс проявити себе вже на дорослому рівні в складі одного з найтитулованіших клубів України.

Австрійський збір має стати для Мунгенге важливим етапом знайомства з новою командою. Саме під час таких тренувальних сесій новачки отримують можливість краще зрозуміти вимоги тренерського штабу, налагодити взаємодію з партнерами та поступово набрати оптимальні фізичні кондиції перед офіційними матчами.

Раніше два гравці Динамо отримали несподівану пропозицію.