Сергій Разумовський

Мадридський Реал зазнав сенсаційної поразки в матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги, поступившись на своєму полі Сельті з рахунком 0:2. Такий результат став серйозним ударом по амбіціях вершкових у боротьбі за чемпіонство, адже команда вважалася явним фаворитом зустрічі. Вінгер Реала Родріго Гоес розпочав матч у запасі й з’явився на полі лише на 54-й хвилині, коли тренерський штаб намагався посилити гру в атаці та бодай скоротити відставання. Однак бразильцеві знову не вдалося відзначитися результативними діями, і його безгольова серія продовжилася вже до 32 поєдинків поспіль.

Раніше Родріго вже встановив для себе й для Реала неприємний антирекорд, коли не міг забити протягом 30 матчів підряд у всіх турнірах. Після зустрічі із Сельтою цей показник став ще гіршим, адже серія продовжилася ще на два поєдинки. Востаннє 24-річний бразильський нападник відзначався голом ще 19 січня 2025 року в матчі проти Лас-Пальмаса, де мадридці здобули переконливу перемогу з рахунком 4:1. Відтоді Родріго, попри значну кількість виходів на поле, не може перервати затяжну паузу результативності, що вже викликає чимало запитань серед уболівальників і експертів.

Родріго приєднався до Реала влітку 2019 року, перебравшись до столиці Іспанії в статусі одного з найперспективніших молодих форвардів Бразилії. За час виступів у мадридському клубі він провів 287 офіційних матчів у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок 68 забитих м’ячів і 53 результативні передачі. Ця статистика загалом свідчить про його вагомий внесок у гру команди за кілька сезонів, але нинішня тривала безгольова серія різко контрастує з попередніми успіхами та створює додатковий тиск на футболіста в кожному наступному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що чотири європейські клуби претендують на підписання голкіпера Реала Андрія Луніна.