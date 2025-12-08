Український вартовий воріт Реала Андрій Лунін опинився у сфері інтересів низки європейських команд, повідомляє Playerswitch.

За даними джерела, на голкіпера претендують Мілан, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Астон Вілла, причому найбільшу активність виявляє саме клуб із Італії.

У сезоні-2025/26 Лунін провів лише один офіційний поєдинок за мадридців, в якому тричі дозволив супернику відзначитися. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лунін може покинути Реал через новий контракт Куртуа з клубом.