Андрій Лунін потрапив на радари відразу декількох клубів
Український вартовий воріт Реала Андрій Лунін опинився у сфері інтересів низки європейських команд, повідомляє Playerswitch.
За даними джерела, на голкіпера претендують Мілан, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Астон Вілла, причому найбільшу активність виявляє саме клуб із Італії.
У сезоні-2025/26 Лунін провів лише один офіційний поєдинок за мадридців, в якому тричі дозволив супернику відзначитися. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 18 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Лунін може покинути Реал через новий контракт Куртуа з клубом.
