Сергій Разумовський

26-річний сенегальський вінгер Евертона Іліман Ндіає найближчим часом стане футболістом Манчестер Сіті. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨⚪️🔵 BREAKING: Manchester City agree deal to sign Iliman Ndiaye from Everton, here we go!



Club to club agreement in place and green light for medical tests — fee worth £65m package. Personal terms also in place.



Exclusive story revealed today, now confirmed. pic.twitter.com/cLwpBCRlYV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер футболіста. Загальна сума угоди може становити 65 мільйонів фунтів з урахуванням передбачених бонусів.

Манчестер Сіті також домовився з Ндіає щодо умов особистого контракту. Найближчим часом сенегалець має пройти медичний огляд, після чого перехід буде офіційно оформлено.

Раніше повідомлялося, що фаворитом у боротьбі за вінгера був Тоттенгем. Лондонський клуб навіть досяг попередньої домовленості щодо трансферу Ндіає, однак у підсумку футболіст обрав Манчестер Сіті.

Сенегальський нападник виступає за Евертон із 2024 року. До англійського клубу він перейшов із Марселя за 15 мільйонів фунтів.

За час виступів за Евертон Ндіає провів 73 матчі, у яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі. На старті нинішнього сезону він взяв участь у трьох поєдинках та записав на свій рахунок асист у матчі проти Кристал Пелас.

Раніше Евертон Віталія Миколенка на 91-й хвилині уникнув поразки від ексклубу Іллі Забарного.