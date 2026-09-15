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За даними «ТаТоТаке», після перемовин між президентами Іваном Надєїним та Романом Солодаренком було погоджено нову дату проведення матчу шостого туру між Вересом і Кудрівкою. Поєдинок відбудеться третього жовтня в Рівному.

Для початку поєдинку обрано денний часовий слот – орієнтовно матч розпочнеться о 13:00. Такий варіант, як повідомляють джерела, має полегшити організаційні питання та дати змогу вболівальникам і командам краще спланувати приїзд і підготовку.

Нагадаємо, що попередній матч не відбувся через затяжну повітряну тривогу в Рівному, пов’язану з дроновою небезпекою. Саме безпекові ризики стали причиною перенесення зустрічі, тож зараз клуби погоджують деталі, аби наступна дата пройшла без ускладнень.

Також у шостому турі не дограли матч Кривбас – Харків.