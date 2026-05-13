Сергій Разумовський

Турецький захисник Галатасарая Метехан Балтаджі може продовжити кар’єру в Шахтарі. Про інтерес донецького клубу до 23-річного футболіста повідомив місцевий інсайдер Емре Чінгілер у KICK.

За даними джерела, Шахтар уже виходив на контакт із гравцем щодо можливого трансферу. Балтаджі має досвід виступів за молодіжну збірну Туреччини, за яку провів 12 матчів і забив один гол. Водночас до національної команди захисник поки що не викликався.

Нинішній сезон футболіст майже повністю пропустив через дискваліфікацію. Балтаджі встиг зіграти лише два матчі, після чого був відсторонений через порушення, пов’язані зі ставками, зокрема на поєдинки за участю власної команди.

Загалом за першу команду Галатасарая Балтаджі провів 40 матчів і відзначився одним голом. А термін його дискваліфікації захисника завершується 7 серпня 2026 року.

