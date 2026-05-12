Володимир Кириченко

Правий захисник Вулвергемптона Педро Ліма може стати гравцем Шахтаря. Про це повідомляє Sport.ua.

За даними джерела, сторони ведуть переговори щодо трансферу 19-річного бразильця. Сума потенційної угоди залишається невідомою, при цьому клуби близькі до угоди.

Нагадаємо, що в наступному сезоні Вулвергемптон гратиме у Чемпіоншипі.

Англійський клуб підписав Педро у 2024 році зі Спорт Ресіфі за 10 мільйонів євро, а влітку 2025 року гравця орендував Порту, однак взимку цього року він повернувся у Вулвергемптон.

Контракт Ліми з англійським клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

У цьому сезоні Педро зіграв 17 матчів за віддав 1 асист.

Раніше у Шахтарі офіційно підтвердили другий трансфер під наступний сезон.