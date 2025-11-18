Павло Василенко

Колишнього півзахисника Челсі Оскара виписали з лікарні в Сан-Паулу. Гравець Сан-Паулу перебував під наглядом лікарів із середи після раптових проблем із серцем.

Тривожний інцидент стався під час медичного огляду: 34-річний футболіст знепритомнів на велотренажері та близько двох хвилин не приходив до тями. Його негайно доправили до лікарні, де додаткові обстеження встановили, що причиною став епізод вазовагальної непритомності – раптове падіння артеріального тиску або частоти серцевих скорочень.

«Він перебував у стабільному стані та почувався добре протягом усього часу в лікарні. Призначене лікування він продовжить приймати найближчими днями», – йдеться у заяві клубу.

Оскар повернувся до рідної команди в січні цього року. Найяскравіші роки кар’єри він провів у Челсі з 2012 по 2017 рік, вигравши два титули Англійської Прем’єр-ліги та Кубок Ліги Європи. Після Англії продовжив виступи в Шанхай Порт. За збірну Бразилії півзахисник провів 48 матчів і забив 12 голів.