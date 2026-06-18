Сергій Разумовський

Вільярреал продовжує шукати підсилення для лінії атаки, а головним кандидатом наразі є український форвард Артем Довбик. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією іспанського видання, 28-річний нападник Роми розглядається клубом як пріоритетний варіант для посилення атаки. У Вільярреалі вважають, що Довбик здатен швидко дати результат завдяки досвіду виступів у топчемпіонатах Європи, фізичній потужності та вмінню грати на позиції класичного центрфорварда.

Важливим фактором є те, що лише під кінець сезону 2025/26 українець повністю відновився після травми. Тепер Довбик готовий розпочати новий етап кар’єри без обмежень і може бути доступним для нового клубу з першого дня.

Попри не надто результативний сезон у Ромі, де форвард провів 18 матчів і забив 3 голи, у Вільярреалі зберігають інтерес до українця. Іспанський клуб цінує його гру в штрафному майданчику, здатність боротися з захисниками та діяти під тиском.

Альтернативним варіантом для Вільярреала залишається молодий австралієць Несторі Іранкунда, який виступає за Вотфорд. Водночас його кандидатуру розглядають радше як інвестицію в майбутнє, тоді як Довбик є варіантом для негайного підсилення атаки.

Раніше Довбик розповів про новий етап для збірної України.