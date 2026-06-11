Сергій Разумовський

Форвард збірної України Артем Довбик поділився емоціями після збору національної команди в Україні, опублікувавши допис у Instagram. За словами нападника, він був радий провести збір у складі збірної, а особливо — вдома, серед своїх.

Щасливий провести збори зі збірною – особливо вдома. Радий бути тут серед своїх. Відчуваю, що ми зайшли в новий етап, тому наполегливо працюємо над майбутніми цілями. Слава Україні! Артем Довбик

Для збірної України цей збір став особливим, адже команда під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери вперше від початку повномасштабного вторгнення провела підготовку на Батьківщині. Це стало важливою подією як для гравців, так і для вболівальників національної команди.

У межах цього збору синьо-жовті провели два товариські матчі. У першому поєдинку українська команда здобула перемогу над Польщею з рахунком 2:0.

Другий матч проти Данії не вдалося дограти до фінального свистка через тривожний епізод за участю півзахисника суперників Крістіана Еріксена, якому стало зле під час гри. На момент зупинки зустрічі рахунок був 2:1 на користь данської збірної.