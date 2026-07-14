Сергій Разумовський

Півзахисник Барселони та національної збірної Нідерландів Френкі де Йонг зіткнувся із серйозною проблемою зі здоров’ям. Як повідомляє Marca, у футболіста діагностували пошкодження коліна, яке може надовго вивести його з гри.

На цей момент остаточний характер травми ще не встановлений. Найближчими днями де Йонг має пройти поглиблене медичне обстеження, після якого лікарі зможуть точніше визначити ступінь ушкодження та орієнтовні терміни відновлення. Водночас у Барселоні вже зараз із занепокоєнням оцінюють ситуацію, оскільки існують побоювання щодо одного з найгірших можливих сценаріїв.

За попередніми прогнозами, нідерландський хавбек може пропустити приблизно чотири місяці. Якщо ці терміни підтвердяться, втрата де Йонга стане серйозним ударом для каталонського клубу, адже він залишається одним із ключових гравців середньої лінії команди та важливою фігурою у побудові гри.

На чемпіонаті світу Френкі де Йонг був стабільним гравцем основного складу своєї збірної. Хавбек розпочинав усі чотири матчі своєї національної команди зі стартових хвилин.

Остаточні висновки щодо стану футболіста очікуються після додаткових обстежень, які мають прояснити, наскільки серйозним є пошкодження коліна та коли хавбек зможе повернутися на поле.

Ла Ліга зробила виняток. Реал і Барселона отримали особливі умови на старті сезону.