Павло Василенко

Новий сезон Ла Ліги стартує 15 серпня, однак Реал і Барселона розпочнуть чемпіонат пізніше за інших. Організатори турніру змінили календар, щоб надати грандам більше часу на підготовку після виступів їхніх футболістів на чемпіонаті світу.

Мадридський клуб, який очолив Жозе Моурінью, мав відкривати сезон домашнім матчем із Реал Сосьєдадом, але зустріч перенесли на 26 серпня. Натомість перший поєдинок «вершкові» проведуть 22 серпня на виїзді проти Еспаньйола.

Чемпіон Іспанії Барселона також стартує із затримкою. Домашню гру з Атлетіком перенесено на 27 серпня, а свій перший матч команда зіграє 23 серпня в гостях проти Ельче.

За інформацією AFP, рішення ухвалили через те, що низка футболістів обох клубів досі перебуває у розташуванні національних збірних, які продовжують боротьбу в півфіналі чемпіонату світу.

Водночас Атлетіко, попри також значне представництво на мундіалі, календар не змінював і відкриє сезон 19 серпня домашнім матчем проти Малаги.

Першими ж новий чемпіонат Іспанії розпочнуть Алавес і Хетафе, а також Райо Вальєкано та Севілья.