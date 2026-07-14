Сергій Разумовський

Кривбас розглядає можливість підсилення атакувальної лінії 23-річним венесуельським нападником Браяном Алькосером. За інформацією «Бий-біжи», криворізький клуб проявляє предметний інтерес до футболіста, який має досвід виступів у чемпіонатах Південної Америки та раніше залучався до національної збірної Венесуели.

Права на Алькосера наразі належать уругвайському клубу Бостон Рівер. Водночас останній рік форвард провів у Венесуелі, де виступав за Депортиво Ла Гуайра. Саме в цьому клубі нападник отримував ігрову практику та продовжував виступати на дорослому рівні після попередніх етапів своєї кар’єри.

За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість Браяна Алькосера становить 50 тисяч євро. Така сума робить гравця відносно доступним варіантом для потенційного трансферу, особливо з огляду на його вік, міжнародний досвід і можливість подальшого розвитку.

Кілька років тому Алькосер вважався одним із помітних талантів венесуельського футболу. Його виступи на клубному рівні привернули увагу тренерського штабу національної команди, після чого нападник отримав виклик до збірної Венесуели. У складі головної команди країни він провів два поєдинки, що стало важливим досягненням для футболіста на ранньому етапі професійної кар’єри.

Загалом на дорослому рівні Браян Алькосер відіграв 96 матчів. У цих зустрічах форвард відзначився 15 забитими м’ячами та чотирма результативними передачами. Його статистика свідчить про наявність досвіду регулярних виступів, хоча результативність нападника поки залишається помірною.

Нагадаємо, Полісся заплатить біля двох мільйонів за лідера Кривбаса.