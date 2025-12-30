Павло Василенко

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги – і не лише завдяки футбольним досягненням. У неділю легендарний португалець стильно з’явився на гала-церемонії Globe Soccer Awards, де підбивали підсумки індивідуальних здобутків найкращих гравців 2025 року.

Під час урочистого вечора Роналду отримав одну зі статуеток – він був визнаним найкращим футболістом Близького Сходу. Виходячи на сцену, 40-річний спортсмен, як завжди, виглядав бездоганно, однак увагу публіки прикувала не лише нагорода в його руках.

Справжньою зіркою образу став розкішний годинник на зап’ясті Кріштіану. Футболіст обрав хронограф Patek Philippe Nautilus Ref. 5980/1400G — справжній витвір годинникового мистецтва. Модель виготовлена з 18-каратного білого золота та щедро інкрустована діамантами, що лише підкреслює статус її власника.

Cristiano Ronaldo presented with the Best Middle East Player Award at the BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards 🏆✨ pic.twitter.com/4H0wU3syZV — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025

Вартість цього аксесуара вражає навіть на тлі мільйонних контрактів зірки. За оцінками іспанського видання Marca, ціна годинника сягає близько 705 тисяч євро. Таким чином, Роналду вкотре довів: він уміє блищати не лише на футбольному полі, а й поза ним.