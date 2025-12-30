Золото й діаманти: аксесуар Роналду на Globe Soccer Awards шокував фанатів
Португалець показав свій найдорожчий годинник
близько 2 годин тому
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги – і не лише завдяки футбольним досягненням. У неділю легендарний португалець стильно з’явився на гала-церемонії Globe Soccer Awards, де підбивали підсумки індивідуальних здобутків найкращих гравців 2025 року.
Під час урочистого вечора Роналду отримав одну зі статуеток – він був визнаним найкращим футболістом Близького Сходу. Виходячи на сцену, 40-річний спортсмен, як завжди, виглядав бездоганно, однак увагу публіки прикувала не лише нагорода в його руках.
Справжньою зіркою образу став розкішний годинник на зап’ясті Кріштіану. Футболіст обрав хронограф Patek Philippe Nautilus Ref. 5980/1400G — справжній витвір годинникового мистецтва. Модель виготовлена з 18-каратного білого золота та щедро інкрустована діамантами, що лише підкреслює статус її власника.
Вартість цього аксесуара вражає навіть на тлі мільйонних контрактів зірки. За оцінками іспанського видання Marca, ціна годинника сягає близько 705 тисяч євро. Таким чином, Роналду вкотре довів: він уміє блищати не лише на футбольному полі, а й поза ним.
