Золотий м'яч 2025. Хто зайняв місця з 15-го по 11-те
Приз буде вручений у Парижі
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Сьогодні ввечері ми дізнаємося ім'я гравця, якого буде оголошено найкращим футболістом минулого сезону. Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться в Парижі.
Початок церемонії – 22 вересня о 22:00 за Києвом.
Перед початком офіційного заходу видання France Football вже оголосило, які футболісти посіли в рейтингу місця з 15-го по 11-те:
15. Віктор Дьокереш (Арсенал, Швеція)
14. Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція)
13. Гаррі Кейн (Баварія, Англія)
12. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)
11. Педрі (Барселона, Іспанія)
