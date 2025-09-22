Організатори «Золотого м’яча» запустили голосування. Вболівальники можуть визначити найкращий момент року
Захід пройде вже сьогодні
Вперше в історії «Золотого м'яча» вболівальники з усього світу мають можливість висловити свою думку, проголосувавши за команду, яка показала найкращий момент у минулому році.
Ballondor.com оголосив п'ять команд, номінованих на нагороду. Найкращу бомбардирську дію претендують Бразилія (Андреас Перейра), Інтер Маямі (Жорді Альба), Парі Сен-Жермен (Дезіре Дуе), Реал Мадрид (Кіліан Мбаппе) та Іспанія (Ламін Ямаль).
Під час голосування вболівальники також можуть створювати ексклюзивну цифрову фотогалерею, де щодня публікуватиметься фотографія одного з колишніх володарів «Золотого м'яча», та брати участь у розіграші квитків на церемонію нагородження наступного року.
Починаючи з цієї осені, вони також зможуть голосувати за найкращого гравця місяця. Платформа також пропонує різноманітні відео, цікаві опитування та інтерактивні вікторини, які об’єднують кар’єри та сезони гравців, номінованих на різні трофеї.
