Французький журналіст Ромен Колле Годен оголосив ім'я переможця Золотого м'яча-2025 ще до офіційної церемонії. Згідно з інформацією видання The Touchline, яке посилається на Колле Годена, володарем нагороди стане Усман Дембеле.

Церемонія відбудеться сьогодні, 22 вересня, о 21.00. Ведучими вечора виступатимуть Рууд Гулліт та Кейт Скотт, а вручатиме приз легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдінью.

Зазначимо, що центральний матч Ліги 1 між Марселем та ПСЖ перенесено на цей же час через погодні умови. Дембеле зможе бути присутнім на церемонії, оскільки пропускає гру через травму. Крім нього, серед головних претендентів на нагороду також значаться футболісти Барселони Рафінья та Ламін Ямаль.

Раніше повідомлялося, що офіційно завершилося голосування за Золотий м’яч-2025.