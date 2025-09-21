Сергій Стаднюк

У 31-му турі МЛС Інтер Маямі на своєму полі здолав Ді Сі Юнайтед.

Матч у ніч проти 21 вересня став справжнім бенефісом легендарного Ліонеля Мессі. Цікаво, що вже 22-го числа відбудеться урочиста церемонія вручення Золотого м’яча.

Спочатку аргентинець оформив результативну передачу на співвітчизника Альєнде. А після перерви оформив дубль з передач експартнерів по Барселоні Альби та Бускетса. У складі суперника відзначилися Бентеке та Маррелл.

До вашої уваги огляд матчу.

Інтер набрав 52 очки й залишився п'ятим у Східній конференції. Однак лідер Філадельфія Юніон провів на три матчі більше.

МЛС, 31-й тур

Інтер Маямі – Ді Сі Юнайтед 3:2

Голи: Альєнде, 35, Мессі, 66, 85– Бентеке, 53, Маррелл, 90+7

Цікаво, що церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться одночасно з матчем ПСЖ, який претендує на звання найкращого клубу року. Претендентом на головний трофей вечора є нападник парижан Усман Дембеле.