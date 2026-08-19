УПЛ оголосила, хто став найкращими тренером і гравцем третього туру
Відомі герої минулого туру елітного дивізіону України
Віктор Скрипник. Фото - ФК Зоря
УПЛ назвала найкращих за підсумками третього туру сезону. До символічної збірної увійшли футболісти, які найяскравіше виявили себе в матчах минулого ігрового дня.
За підсумками голосування представників УПЛ-ТБ та журналістів спортивних медіа найкращим тренером туру став Віктор Скрипник, який очолює Зорю. Його команда на виїзді обіграла Полісся з рахунком 2:1. До трійки найкращих наставників також потрапили Фран Фернандес із Карпат та Віталій Пономарьов із ЛНЗ.
Найкращим гравцем третього туру визнали півзахисника Карпат Феліпе Вієйру. У матчі проти Буковини, що завершився перемогою львів'ян (3:0), він відзначився голом та результативною передачею.
Символічна збірна третього туру УПЛ
- Воротар: Горох (Верес).
- Захисники: Крупський (Харків), Яніч (Зоря), Стецьков (Карпати), Сідней (Лівий Берег).
- Півзахисники: Таллес (ЛНЗ), Феліпе (Карпати), Нестеренко (Зоря), Рівас (Кривбас).
- Форварди: Кравчук (ЛНЗ), Костенко (Карпати).