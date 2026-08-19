Павло Василенко

УПЛ назвала найкращих за підсумками третього туру сезону. До символічної збірної увійшли футболісти, які найяскравіше виявили себе в матчах минулого ігрового дня.

За підсумками голосування представників УПЛ-ТБ та журналістів спортивних медіа найкращим тренером туру став Віктор Скрипник, який очолює Зорю. Його команда на виїзді обіграла Полісся з рахунком 2:1. До трійки найкращих наставників також потрапили Фран Фернандес із Карпат та Віталій Пономарьов із ЛНЗ.

Найкращим гравцем третього туру визнали півзахисника Карпат Феліпе Вієйру. У матчі проти Буковини, що завершився перемогою львів'ян (3:0), він відзначився голом та результативною передачею.

Символічна збірна третього туру УПЛ