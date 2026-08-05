Сергій Разумовський

Півзахисник Владлен Юрченко став футболістом Зорі. Про перехід досвідченого хавбека повідомила пресслужба луганського клубу.

Останнім місцем роботи 31-річного футболіста був Харків. До складу команди він приєднався в січні 2024 року та за цей період встиг провести 41 матч. Юрченко забив 11 голів і віддав вісім результативних передач.

Після завершення співпраці з Харковом півзахисник знову приєднався до Зорі. Українець уже має досвід виступів за луганську команду, адже раніше провів у її складі два сезони.

У період першого перебування в Зорі Юрченко зіграв 68 поєдинків і записав до свого активу 29 результативних дій. За даними Transfermarkt, нова угода футболіста з луганським клубом розрахована на один рік.

Луганський клуб уже розпочав нову кампанію в УПЛ із перемоги. У стартовому турі Зоря обіграла Колос із рахунком 2:0.

У другому турі чемпіонату команда Скрипника зустрінеться з Кривбасом. Для Юрченка цей матч може стати можливістю повторно дебютувати за Зорю після повернення до клубу.

Також Юрченко виступав за Баєр, Маріуполь, Вайле, Ригу, Десну і Ворсклу.