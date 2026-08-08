Сергій Разумовський

Півзахисник Зорі Неманья Андушич продовжить кар’єру в Об’єднаних Арабських Еміратах. 29-річний боснієць виступатиме за Аль-Уробу, яка представляє другий за силою дивізіон країни. Про оренду футболіста повідомила пресслужба луганського клубу.

Угода розрахована на сезон-2026/27. А інші умови переходу сторони не розголошують. Раніше Андушич і Зоря домовлялися про дострокове припинення співпраці.

Після цього хавбек отримав час для пошуку нової команди, однак не зміг знайти відповідний варіант. Через це він повернувся в Україну та відновив тренування разом із луганцями.

До складу Зорі боснієць приєднався влітку минулого року. За українську команду Андушич провів 22 матчі, забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер Зорі Олександр Сапутін за крок від переїзду до Іспанії.