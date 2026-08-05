Павло Василенко

Голкіпер луганської Зорі Олександр Сапутін може вже найближчим часом продовжити кар'єру в Іспанії. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, 22-річний воротар перебуває за крок до переходу у Валенсію.

В ефірі «ТаТоТаке» Співаковський повідомив, що переговорний процес триває, хоча сторони поки не розголошують подробиць.

«Джерела інформації дуже закриті, ніхто нічого не каже. З того, що я знаю, процеси тривають. Є версія, що це буде приблизно за кейсом Якова Кінарейкіна, який перейшов у другу команду Вільярреала. Тобто Сапутін гратиме за Валенсію Б», – розповів журналіст.

За його словами, найбільше здивування викликає готовність іспанського клубу витратити кілька мільйонів євро на воротаря, який, ймовірно, спочатку виступатиме за резервну команду.

«Не можу відповісти, яким чином Валенсія готова за два, два з половиною чи навіть три мільйони євро купувати воротаря-легіонера для другої команди. Але в Зорі зараз усе спрямовано на те, щоб продати Сапутіна саме за такі гроші», – додав Співаковський.

Сапутін виступає за основну команду Зорі з 2022 року. За цей час він провів 77 матчів, пропустив 83 м'ячі та 25 разів залишав свої ворота «сухими».

Контракт українського воротаря з луганським клубом розрахований до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 900 тисяч євро. Якщо угоду буде завершено, Сапутін стане ще одним українським футболістом, який продовжить кар'єру в системі клубу іспанської Ла Ліги.