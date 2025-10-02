Сербський центрхав Зорі Петар Мічин веде перемовини з луганським клубом щодо продовження контракту, повідомляє Sport.ua.

27-річний півзахисник в останніх матчах відійшов на другий план, що породило чутки про можливе відсторонення від гравця.

За інформацією джерела, в Зорі ще не визначились з тим чи зацікавлені в продовженні стосунків з Мічіним, який почав програвати конкуренцію за місце в старті.

Мічин в цьому сезоні провів у футболці Зорі 7 матчів: 1 асист.

Динамо – Кристал Пелас, Абердін – Шахтар. Трансляції матчів 2 жовтня.