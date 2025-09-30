Колос відреагував на першу поразку в УПЛ підписанням новачка
Перехід на фінальній стадії
близько 6 годин тому
Артем Челядін / Фото - ФК Ворскла
Півзахисник Ворскли Артем Челядін узгодив з полтавським клубом умови дострокового припинення співпраці, повідомляє «ТаТоТаке».
25-річний футболіст має стати повноправним гравцем ковалівського клубу на цьому тижні.
Йдеться про підписання контракту терміном на два роки та без будь-якої компенсації.
Артем перебував в системі Ворскли з 2017 року: 138 матчів, 6 голів, 11 асистів.
