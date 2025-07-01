Павло Василенко

Київське Динамо та луганська Зоря досягли угоди про перехід захисника Навіна Малиша. Футболіст виступатиме за луганську команду на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону 2025/26, повідомляє пресслужба біло-синіх.

Зазначимо, що другу половину минулого сезону Малиш на правах оренди виступав за полтавську Ворсклу. Він взяв участь у 13 матчах чемпіонату України, у яких забив три м’ячі.

У першій частині сезону 2024/25 Малиш взяв участь в одному матчі Динамо у Українській Премʼєр-Лізі, одному матчі Кубка України та одному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.