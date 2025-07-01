Новачок Металіста 1925 Денис Антюх в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, що міг опинитись в харківському клубі раніше, якби Зоря пристала на пропозицію.

«Міг опинитися у Металісті 1925 ще взимку? Так. Це було можливо, але клуби не зійшлися по компенсації, яку потрібно заплатити. Наскільки я знаю, Металіст 1925 пропонував 100 тисяч, а Зоря хотіла 800.

Я поспілкувався з керівництвом клубу та на той момент головним тренером Патріком ван Леувеном, й вони усе мені розповіли про цю команду. Плюс тут грає багато моїх друзів, і від них також були лише позитивні відгуки із середини. Зрозумів, що це цікавий та амбітний проєкт, тому ухвалив рішення переходити до Металіста 1925».