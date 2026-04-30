Сергій Разумовський

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі висловився щодо одного з найрезонансніших епізодів матчу 21-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем, у якому донецька команда здобула перемогу з рахунком 2:1. Йдеться про момент на 83-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота луганського клубу після фолу Навіна Малиша на Лассіні Траоре.

За словами Ріццолі, у цьому епізоді захисник Зорі, вступаючи в боротьбу з нападником Шахтаря, діяв із явним порушенням правил, оскільки використовував обидві руки неприродним чином. Експерт наголосив, що така поведінка з боку оборонця була ризикованою та створила підстави для втручання арбітра.

Також Ріццолі звернув увагу на роботу головного судді Дмитра Панчишина. На його думку, арбітр перебував у дуже хорошій позиції та правильно зафіксував утримання, яке вплинуло на можливість Траоре продовжити рух і розвивати атаку. Окремо було підкреслено, що форвард Шахтаря в той момент перебував у перспективному положенні для подальшого просування вперед.

Експерт визнав, що характер падіння нападника може викликати дискусії, однак ключовим фактором у цьому епізоді стало саме очевидне утримання двома руками. На думку Ріццолі, захисники повинні розуміти, що подібні дії в штрафному майданчику можуть бути покарані призначенням одинадцятиметрового удару.

Окремо Нікола Ріццолі прокоментував і роботу системи VAR. Він зазначив, що відеоасистент арбітра правильно не став надмірно втручатися в ситуацію, а лише підтвердив рішення, яке було ухвалене головним суддею безпосередньо на полі.

Таким чином, в УАФ вважають, що рішення про призначення пенальті у матчі Зоря – Шахтар було правильним як з точки зору трактування самого епізоду, так і з огляду на дії арбітра та VAR.

