Сергій Разумовський

18-річний вінгер Фламенго Раян Роберто перебуває за крок від завершення переходу до донецького Шахтаря. Як повідомляє Flazoeiro, переговорний процес між сторонами вийшов на фінальну стадію, а сам футболіст уже розпочав процедури, необхідні для оформлення трансферу.

За інформацією джерела, напередодні Раян Роберто залишив Бразилію та вирушив до Сербії. Саме у Белграді молодий бразилець має пройти медичне обстеження перед потенційним підписанням контракту з українським клубом. Якщо лікарі не виявлять жодних проблем зі здоров’ям футболіста, наступним етапом стане його поїздка до України, де він повинен офіційно оформити угоду з Шахтарем.

Роберто є вихованцем академії Фламенго, однак закріпитися в першій команді чинного переможця Копа Лібертадорес йому поки не вдалося. На дорослому рівні у складі Фламенго він провів лише два матчі. Попри це, гравець вважається перспективним виконавцем, здатним додати швидкості та гостроти на флангах атаки.

Останнім часом ситуація навколо футболіста у Фламенго була напруженою. Раян Роберто відмовився підписувати новий контракт із клубом, після чого його відсторонили від роботи з командою. Такий розвиток подій змусив керівництво Фламенго розглядати варіанти продажу вінгера, аби не втратити гравця на менш вигідних умовах у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що трансфер Раяна Роберто може обійтися Шахтарю приблизно у 10 мільйонів євро. При цьому Фламенго, за даними ЗМІ, має намір зберегти за собою частину економічних прав на футболіста, що дозволить бразильському клубу отримати додатковий прибуток у разі його подальшого перепродажу.