Каземіро може продовжити кар’єру в Інтер Маямі та стати одноклубником Ліонеля Мессі. Про це повідомив відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, клуб із МЛС перебуває на фінальній стадії переговорів щодо трансферу 34-річного бразильського півзахисника. Очікується, що найближчим часом сторони можуть узгодити останні деталі угоди, після чого перехід буде офіційно оформлений.

У нинішньому сезоні Каземіро продовжує залишатися важливою фігурою в центрі поля. Виступаючи за МЮ, опорний півзахисник провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився гросмейстерськими дев'ятьма голами та двома результативними передачами для його позиції.

Раніше Каземіро протягом тривалого часу захищав кольори Реала, з яким здобув чимало трофеїв, зокрема перемоги в Лізі чемпіонів. Саме в мадридському клубі він став одним із найкращих опорних півзахисників свого покоління. Цікаво, що Реал є принциповим суперником Барселони, за яку багато років виступав Ліонель Мессі. Тепер же бразилець і аргентинець можуть опинитися по один бік поля в Інтер Маямі.

Також варто зазначити, що Каземіро раніше був включений до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026.