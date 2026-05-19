Неймар потрапив до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026
Анчелотті здивував багатьох
близько 4 годин тому
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті назвав заявку команди на ЧС-2026.
У список несподівано потрапив форвард Сантоса Неймар.
Заявка збірної Бразилії:
Воротарі: Аліссон («Ліверпуль»); Едерсон («Фенербахче»); Вевертон («Греміо»)
Захисники: Алекс Сандро («Фламенгу»), Бремер («Ювентус»), Даніло («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зеніт»), Габріел Магальяес («Арсенал»), Ібанес («Аль-Ахлі»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркіньйос («ПСЖ»), Веслі («Рома»)
Півзахисники: Бруно Гімараес («Ньюкасл»), Каземіро («Манчестер Юнайтед»), Даніло («Ботафого»), Фабіньйо («Аль-Іттіхад»), Лукас Пакета («Фламенго»)
Нападники: Ендрік («Ліон»), Габріел Мартінеллі («Арсенал»), Ігор Тіаго («Брентфорд»), Луїс Енріке («Зеніт»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафінья («Барселона»), Раян («Борнмут»), Вінісіус Жуніор («Реал Мадрид»).
На ЧС-2026 Бразилія зіграє у групі С. Суперники – Марокко, Гаїті та Шотландія.
Раніше повідомлялося, що Неймар ризикує пропустити чемпіонат світу через бійку.