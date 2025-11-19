Вінгер збірної України Олександр Зубков повернувся до турецького Трабзонспору після участі у відбіркових матчах до ЧС-2026. 29-річний футболіст провів ігри проти Франції (0:4) та Ісландії (2:0), зробивши свій внесок у вихід синьо-жовтих у стикові поєдинки.

«Зубков, який забив гол і зіграв ключову роль у перемозі України над Ісландією, повернувся в стрій. Він розпочав тренування з товаришами по команді та особисто зустрівся з головним тренером Фатіхом Текке», – повідомили в Günebakış Haber.

Команда провела заняття на базі Мехмета Алі Йілмаза: спочатку під керівництвом головного тренера пройшла розминка, потім гравці брали участь у вправі 5 на 2, після чого відпрацьовували удари та взаємодію на половині суперника.

Наступний матч бордово-сині проведуть 24 листопада в гостях у Істанбул Башакшехіра – зустріч 13 туру стартує о 19:00 за київським часом. Наразі Трабзонспор має 25 очок і займає третій рядок у таблиці.

У поточному сезоні Зубков взяв участь у 12 клубних поєдинках, записавши на свій рахунок один гол та три асисти.