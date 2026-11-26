Центральний захисник київського Динамо Крістіан Біловар не взяв участі в матчі 13-го туру Української Прем’єр-ліги проти Оболоні. Причиною відсутності 25-річного футболіста стала травма, про яку повідомила «Динамоманія» .

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Близько трьох тижнів тому Біловар зазнав перелому ребер. Наразі гравець проходить курс відновлення, однак точні терміни його повернення до тренувань у загальній групі та виходу на поле поки невідомі.

На столичне дербі, яке відбулося 22 листопада, захисник не потрапив до заявки Динамо. Київська команда здобула перемогу над Оболонню з рахунком 4:2.

Останній офіційний матч Біловар провів 2 листопада. У поєдинку 11-го туру УПЛ проти Кривбаса, який завершився перемогою Динамо з рахунком 2:0, він з’явився на полі лише на 90-й хвилині.

Крістіан Біловар є зятем президента Динамо Ігоря Суркіса. 28 липня 2023 року захисник одружився з його донькою Яною.