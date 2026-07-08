Сергій Разумовський

У середу, 8 липня 2026 року, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування попереднього та основного раундів футзальної Ліги чемпіонів сезону 2026/27. За його підсумками своїх суперників у головному єврокубковому турнірі дізналися два представники України — Атлетік Футзал із Дніпра та київський ХІТ.

Дніпровський Атлетік Футзал розпочне виступи в основному раунді Ліги чемпіонів. Одним із суперників української команди стане сербська Лозніца-Град 2018. Ще два учасники квартету визначаться за підсумками попереднього раунду, який відбудеться з 25 до 30 серпня. До групи Атлетіка потраплять переможці груп A та G.

Матчі основного раунду за участю дніпровської команди пройдуть з 27 жовтня до 1 листопада. Господарем мінітурніру стане Лозніца-Град 2018, тож саме сербський клуб прийматиме поєдинки групи на своєму майданчику.

Для Атлетік Футзалу цей етап буде особливо складним з огляду на регламент. У шляху B боротьба за вихід до наступної стадії є максимально жорсткою, адже до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пробивається лише переможець квартету. Таким чином, дніпрянам потрібно буде посісти перше місце у групі, щоб продовжити виступи в турнірі.

Київський ХІТ отримав суперників у шляху A. Українська команда зіграє в одній групі з португальською Бенфікою, іспанським Ель-Посо та нідерландським Тайгерс Рурмонд. Цей квартет виглядає дуже конкурентним, адже до нього увійшли представники сильних футзальних чемпіонатів Європи.

Груповий турнір за участю ХІТа також відбудеться з 27 жовтня до 1 листопада. Команди проведуть матчі в одне коло протягом чотирьох ігрових днів. Господарем мінітурніру стане Тайгерс Рурмонд, тому поєдинки пройдуть на майданчику нідерландського клубу.

На відміну від шляху B, у шляху A регламент дає командам більше шансів на продовження боротьби. До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть три найкращі клуби квартету, тобто команди, які посядуть перше, друге та третє місця у групі.

Таким чином, обидва українські клуби отримали непрості завдання в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Атлетік Футзал боротиметься за єдину путівку зі своєї групи, тоді як ХІТ спробує фінішувати у топ-3 квартету та пройти до плейоф головного європейського футзального турніру.

Нагадаємо, ХІТ переміг Атлетик Футзал і став чемпіоном України-2025/26.