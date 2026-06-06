Денис Сєдашов

Київський ХІТ переміг дніпровський Атлетик Футзал у третьому матчі золотої серії чемпіонату України з футзалу сезону-2025/26.

Переможний гол під занавіс зустрічі забив Ігор Чернявський, який у підсумку оформив дубль.

ХІТ виграв фінальну серію з рахунком 3:0 і завоював чемпіонський титул четвертий рік поспіль. Також київський клуб оформив «золотий дубль», вигравши цього сезону чемпіонат та Кубок України.

У серії за бронзові нагороди Сокіл переміг Суху Балку і вийшов уперед у протистоянні — 2:1. Четвертий матч відбудеться 7 червня.

Кияни після шести фіналів уперше виграли Кубок України. Відео.