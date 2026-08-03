Сергій Разумовський

Михайло Зварич оголосив про завершення професійної кар’єри у футзалі. 33-річний універсал повідомив про своє рішення в соціальних мережах, подякувавши всім, хто супроводжував його протягом спортивного шляху.

Футболіст зізнався, що завжди розумів – рано чи пізно настане момент завершення професійних виступів. Водночас він не очікував, що буде настільки складно підібрати слова для оголошення про відхід із футзалу.

Зварич наголосив, що якби багато років тому знав, який шлях на нього чекає, то без сумнівів пройшов би його ще раз. За словами гравця, футзал став для нього значно більшим, ніж просто видом спорту. Завдяки грі він зустрів людей, які стали близькими друзями, а команди, за які виступав, сприймав як родину.

Водночас Зварич підкреслив, що не сприймає це рішення як остаточне завершення футбольного шляху. Для нього воно є лише закінченням одного великого розділу та початком нового етапу життя.

Минулий сезон Михайло провів у складі SkyUP. За команду він зіграв 19 матчів, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач.

Протягом кар’єри Зварич також захищав кольори Урагана, Продексіма та Енергії. Найбільших клубних успіхів він досяг у складі Продексіма, з яким двічі ставав чемпіоном України – у 2019 та 2020 роках.

За національну збірну України футзаліст провів 73 матчі та забив 31 гол. У складі головної команди країни Зварич став бронзовим призером чемпіонату світу 2024 року. На тому турнірі він відзначився чотирма голами у шести поєдинках. Також гравець допоміг збірній України посісти четверте місце на чемпіонаті Європи 2022 року. В шести матчах континентальної першості Зварич забив чотири м’ячі.

Після завершення професійної кар’єри універсал продовжує грати на аматорському рівні. Із червня він виступає за Ruh Media Team, а наприкінці липня приєднався до аматорського ФК Лопатин. Ця команда відома тим, що запрошує в соцмережах до свого складу відомих футболістів, зокрема представників Динамо.