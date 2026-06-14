Сергій Разумовський

Український універсал Артем Малиновський змінює клубну прописку та продовжить кар’єру у київському SkyUp. Про перехід 17-річного футзаліста офіційно повідомила пресслужба столичного клубу, однак деталі контракту наразі не розголошуються. Зокрема, невідомо, на який термін розрахована угода між гравцем і новою командою.

До переходу у SkyUp Малиновський протягом трьох останніх сезонів виступав за Кардинал із Рівного, де поступово став одним із помітних гравців команди. Попри юний вік, футзаліст уже встиг заявити про себе результативною грою та стабільним внеском в атакувальні дії колективу.

Особливо яскравим для Артема став минулий сезон. У всіх турнірах він відзначився 14 забитими м’ячами та 11 результативними передачами, завдяки чому став найкращим бомбардиром своєї команди. Така статистика підтвердила його важливу роль у складі рівненського клубу та привернула увагу SkyUp.

Нагадаємо, ХІТ переміг Атлетик Футзал і став чемпіоном України-2025/26.