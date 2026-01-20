Футзаліст збірної України Даниіл Абакшин прокоментував перемогу в заключному товариському матчі перед стартом на Євро-2026 проти Словенії (2:0). Слова гравця передає пресслужба УАФ.

Я вважаю, була гарна гра, адже ми перемогли, зігравши на нуль. На жаль, багато моментів не реалізували. Плюс дуже виручив наш голкіпер, Олександр Сухов.

Завжди можна зіграти краще, але суха перемога — це дуже добре. Рахунок 2:0 приблизно відповідає тому, що відбувалося на майданчику. У них були моменти й контратаки — й у нас теж. Хоча в нас трохи більше.

Як забив? М'яч добре впав... Коли забивали другий гол, були в чисельній меншості, а це завжди дуже важко. Але словенці ризикували, і ми за це їх покарали. Коли вони грали п'ять на чотири, серйозних шансів у них не було, тож, вважаю, ми добре відпрацювали в обороні.

Це була генеральна репетиція перед Євро-2026, можна так сказати. Зіграли зібрано, один за одного, як завжди. Усе супер, тож їдемо на європейську першість у хорошому настрої.