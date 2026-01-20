«Ми їх за це покарали». Гравець збірної України відреагував на перемогу в заключному матчі перед Євро
Синьо-жовті впевнено переграли словенців на їхньому ж майданчику
близько 1 години тому
Футзаліст збірної України Даниіл Абакшин прокоментував перемогу в заключному товариському матчі перед стартом на Євро-2026 проти Словенії (2:0). Слова гравця передає пресслужба УАФ.
Я вважаю, була гарна гра, адже ми перемогли, зігравши на нуль. На жаль, багато моментів не реалізували. Плюс дуже виручив наш голкіпер, Олександр Сухов.
Завжди можна зіграти краще, але суха перемога — це дуже добре. Рахунок 2:0 приблизно відповідає тому, що відбувалося на майданчику. У них були моменти й контратаки — й у нас теж. Хоча в нас трохи більше.
Як забив? М'яч добре впав... Коли забивали другий гол, були в чисельній меншості, а це завжди дуже важко. Але словенці ризикували, і ми за це їх покарали. Коли вони грали п'ять на чотири, серйозних шансів у них не було, тож, вважаю, ми добре відпрацювали в обороні.
Це була генеральна репетиція перед Євро-2026, можна так сказати. Зіграли зібрано, один за одного, як завжди. Усе супер, тож їдемо на європейську першість у хорошому настрої.
👥 Склад збірної України з футзалу
🧤 Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).
👟 Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі — ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).
🗓 Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2026 (час початку — київський)
- 22.01.2026 🇦🇲 Вірменія – Україна 🇺🇦 (17:00), Каунас
- 25.01.2026 🇺🇦 Україна – Литва 🇱🇹 (17:00), Каунас
- 28.01.2026 🇨🇿 Чехія – Україна 🇺🇦 (20:30), Рига