Футзаліст Євробуса та збірної України Ростислав Семенченко назвав причину, з якої погодився на операцію, через яку пропустить Євро-2026. Слова гравця передає пресслужба АФУ.

Мені дуже приємно приїхати в розташування збірної. Все добре, прооперувався, зараз буде час на реабілітацію.

Звісно, засмутився [що пропущу Євро], хотів з хлопцями вийти. Так гарно пройшли груповий етап, хотів зіграти в фінальній частині, але це життя, так буває в нашій спортивній кар’єрі, що трапляються травми.

Коли сказали, що операція, то згодився. Тому що я знав, що я хотів на 100 відсотків грати, а не на 50 відсотків від своїх можливостей.