Одна з головних зірок ЧС-2024 пояснив, чому пішов на операцію, через яку не зіграє за Україну на Євро
Володар «бронзового м'яча» Мундіалю не зможе допомогти синьо-жовтим на континентальній першості
близько 1 години тому
Футзаліст Євробуса та збірної України Ростислав Семенченко назвав причину, з якої погодився на операцію, через яку пропустить Євро-2026. Слова гравця передає пресслужба АФУ.
Мені дуже приємно приїхати в розташування збірної. Все добре, прооперувався, зараз буде час на реабілітацію.
Звісно, засмутився [що пропущу Євро], хотів з хлопцями вийти. Так гарно пройшли груповий етап, хотів зіграти в фінальній частині, але це життя, так буває в нашій спортивній кар’єрі, що трапляються травми.
Коли сказали, що операція, то згодився. Тому що я знав, що я хотів на 100 відсотків грати, а не на 50 відсотків від своїх можливостей.
👥 Склад збірної України з футзалу
🧤 Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).
👟 Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі — ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).
🗓 Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2026 (час початку — київський)
- 22.01.2026 🇦🇲 Вірменія – Україна 🇺🇦 (17:00), Каунас
- 25.01.2026 🇺🇦 Україна – Литва 🇱🇹 (17:00), Каунас
- 28.01.2026 🇨🇿 Чехія – Україна 🇺🇦 (20:30), Рига
