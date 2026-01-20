Футзаліст збірної України Владислав Первєєв висловився щодо перемоги в заключному товариському матчі перед стартом на Євро-2026 проти Словенії (2:0). Слова гравця передає пресслужба УАФ.

М'яч забив, коли нам вдалося перехоплення на їхньому широкому випаді. Я побачив, як суперник справа від мене здався, і тоді вже було легко. У цілому вийшов такий собі робочий гол — відібрав і пробіг. Так само й перемога вийшла робочою.

Нелегкий суперник. Такі не дають грати й нав'язують багато боротьби. Тож було непросто. Спочатку ми створили достатньо моментів, щонайменше три гольові. І якби забили швидкий м'яч, то гра, можливо, склалася б по-іншому. А так вона перетворилася на матч до гола — хто перший заб'є, той матиме перевагу до кінця зустрічі. Так і вийшло.

У цілому своєю грою в поєдинку ми задоволені. Я дуже радий, що ми перемогли. Це дуже важливо, адже додає позитивних емоцій. Тож готуємося до матчів Євро-2026.