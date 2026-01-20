«Перемога вийшла робочою». Гравець збірної України – про останній матч перед Євро-2026
Первєєв розповів про свій гол та вдалий результат у закритому спарингу
38 хвилин тому
Футзаліст збірної України Владислав Первєєв висловився щодо перемоги в заключному товариському матчі перед стартом на Євро-2026 проти Словенії (2:0). Слова гравця передає пресслужба УАФ.
М'яч забив, коли нам вдалося перехоплення на їхньому широкому випаді. Я побачив, як суперник справа від мене здався, і тоді вже було легко. У цілому вийшов такий собі робочий гол — відібрав і пробіг. Так само й перемога вийшла робочою.
Нелегкий суперник. Такі не дають грати й нав'язують багато боротьби. Тож було непросто. Спочатку ми створили достатньо моментів, щонайменше три гольові. І якби забили швидкий м'яч, то гра, можливо, склалася б по-іншому. А так вона перетворилася на матч до гола — хто перший заб'є, той матиме перевагу до кінця зустрічі. Так і вийшло.
У цілому своєю грою в поєдинку ми задоволені. Я дуже радий, що ми перемогли. Це дуже важливо, адже додає позитивних емоцій. Тож готуємося до матчів Євро-2026.
👥 Склад збірної України з футзалу
🧤 Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).
👟 Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі — ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).
🗓 Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2026 (час початку — київський)
- 22.01.2026 🇦🇲 Вірменія – Україна 🇺🇦 (17:00), Каунас
- 25.01.2026 🇺🇦 Україна – Литва 🇱🇹 (17:00), Каунас
- 28.01.2026 🇨🇿 Чехія – Україна 🇺🇦 (20:30), Рига