У чвертьфінальному поєдинку Євро-2026 із футзалу збірна України в Ризі на «Рига-Арені» зустрічалася з Францією. Поєдинок завершився з рахунком 2:4.

Перший тайм протистояння пройшов у рівній боротьбі. Обидві команди продемонстрували відкритий футзал із великою кількістю ударів по воротах, причому українці били трохи більше (22:17). Можливості відкрити рахунок були в обох опонентів, однак і добре зіграли воротарі, і форвардам дещо бракувало влучності.

Другий тайм став продовженням першого - багато ударів по воротах і жорсткої боротьби. А от забити вдалося французам. На 28-й хвилині Геддура отримав передачу в штрафному майданчику й прокинув м'яч повз Сухова.

Однак за дві хвилини українці відігралися. Мохаммед рукою вибив м'яч із власних воріт, за що побачив перед собою червону картку. Синьо-жовті отримали право на пенальті, який бездоганно реалізував Жук.

До завершення основного часу підопічні Олександра Косенка мали дві чудові нагоди вийти вперед, однак удари Шотурми та Корсуна парирував французький голкіпер, відклавши роз'язку протистояння.

На початку першого з них через шостий командний фол українців суддя призначив у їхні ворота дабл-пенальті з 10-метрової позначки. Удар Мухудіна був влучним. На останніх секундах цього екстратайму він же пробив із середньої відстані й оформив дубль.

У другому додатковому таймі наша команда перейшла на гру в п'ять польових, але пропустила контратаку, в якій Мухудін забив утретє в цій зустрічі. Утім, невдовзі право на дабл-пенальті отримали вже синьо-жовті, й Ігор Корсун дещо скоротив відставання. На жаль, більшого українці зробити не змогли.

Таким чином, підсумковий рахунок - 4:2 на користь збірної Франції, яка вийшла в півфінал Євро-2026, де 4 лютого зустрінеться з переможцем пари Португалія - Бельгія.

Євро-2026. 1/4 фіналу

Франція - Україна 4:2 (після д.ч.)

Голи: Геддура, 28,, Мухудін,41 (дабл-пенальті), 45, 48 - Жук, 30 (з пенальті), Корсун, 48 (дабл-пенальті)