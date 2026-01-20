Сергій Разумовський

Після вдалого контрольного матчу проти Словенії, який завершився перемогою України з рахунком 2:0 у місті Вргніка, національна збірна з футзалу вирушила до Литви. Команда вже прибула до Каунаса, де й базуватиметься на старті групового раунду Євро-2026. Про переїзд синьо-жовтих повідомила УАФ, посилаючись на пресслужбу Асоціації футзалу України.

Саме в Каунасі підопічні Олександра Косенка розпочнуть офіційний турнірний шлях на чемпіонаті Європи. Перший поєдинок українці проведуть у четвер, 22 січня, коли зіграють проти збірної Вірменії. Далі, в неділю 25 січня, Україна зустрінеться з господарем майданчика – командою Литви, що традиційно додає матчу особливого нерву через підтримку трибун і фактор домашньої арени для суперника.

Після цього другого туру українська делегація змінить локацію. На команду чекає переїзд до Риги, де й відбудеться заключна гра групового етапу проти Чехії.

👥 Склад збірної України з футзалу

🧤 Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

👟 Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі — ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі — Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).