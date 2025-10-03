Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України з футзалу у Кишиневі провела півфінальний матч Євро-2025 (U-19) проти Іспанії.

У груповому раунді команда Ігоря Москвичова розгромила Молдову (7:0), поступилася Португалії (0:4) та обіграла Італію (2:0). Завдяки цим результатам українці посіли друге місце у групі А й вийшли до півфіналу, де суперником стала збірна Іспанії.

Поєдинок розпочався невдало для «синьо-жовтих» – уже на 3-й хвилині Педро Альтаба відкрив рахунок. Проте українці швидко відповіли: Богдан Цап та Артем Климчук до 14-ї хвилини не лише відновили рівновагу, а й вивели команду вперед. Та радість була недовгою – Роджер Гарсія і Мігель Лаос знову схилили шальки терезів на бік іспанців, і перший тайм завершився за рахунку 3:2.

Після перерви Іспанія посилила тиск і збільшила перевагу завдяки голам Пабло Гуті та Начо Олівареса. На 32-й хвилині Олександр Шпак скоротив відставання, але вже за дві хвилини Унай Іскьєрдо зробив рахунок 6:3. Додатковим ударом для українців став автогол Шпака на 36-й хвилині, після чого все стало зрозуміло. Наприкінці зустрічі ще одним автоголом відзначився й Педро Альтаба, поставивши крапку в грі.

У підсумку збірна України поступилася Іспанії з рахунком 4:7 та завершила свій виступ на Євро-2025 (U-19), втретє поспіль зупинившись на стадії півфіналу.

Євро-2025 (U-19)

Іспанія – Україна 7:4

Голи: Альтаба ,3, Гарсія, 15, Лаос, 16, Гуті, 24, Оліварес, 29, Іскьєрдо, 34, Шпак, 36 (автогол) – Цап, 9, Клімчук, 14, Шпак, 32, Альтаба, 39 (автогол)

Україна (U-19): Бєлімов, Клімчук, Шпак, Першин, Малиновський; Рибак, Швець, Шклярук, Камець, Цап, Ростківський, Хібовський, Савич, Господенко.

Попередження: Оліварес, 28