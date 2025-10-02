Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) для talkSPORT Boxing повідомив, що не має значного впливу на вибір своїх майбутніх суперників.

«Аделає – не той, кого я розглядав.

Мені 20 років, у мене є талант, але я не маю підтримки на рівні Ентоні Джошуа чи Тайсона Ф’юрі. Тому я не можу так сильно впливати на вибір боїв, як думають люди.

Я відкрив інстаграм і побачив безліч постів про те, що я відмовився від бою з Ефе Аджагбою. У мене нещодавно була зустріч із Queensberry, і вони дали мені три імені. Там не було імені Аджагби.

Мені дали три імені. Я поки що не буду їх називати. Це мій вибір із трьох можливих. От стільки впливу я маю на те, з ким б’юся».